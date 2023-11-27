Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Polis ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, 166 fişek ele geçirildi.
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