Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmasında, daha önce belirlenen ev ve işyerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi, 7 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 22 şişe halinde toplam 11 litre sahte alkollü içki, 40 parfüm, 4 cep telefonu, 7 matkap, 5 taşlama makinası, 1 hilti, 1 elektrikli testere, 1 ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.