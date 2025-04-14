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Kars'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.04.2025 13:42
  • Giriş: 14.04.2025 13:42
  • Güncelleme: 14.04.2025 13:42
Kaynak: AA
Kars'ta kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ahmet T. yönetimindeki 35 BAK 919 plakalı kamyonet, Kars-Erzurum kara yolunun Bozat köyü yol ayrımında, Kutfettin G. idaresindeki 34 VJM 61 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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