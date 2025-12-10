Kars'ta kar nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars’ta etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezi, Digor ve Sarıkamış’ta toplam 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışma yürütüyor, kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Kaynak: AA
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 17 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 1, Digor'da 3, Sarıkamış'ta 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.
Kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.