Kars'ta kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı
Kars'ta süren yoğun kar yağışı daha önce Ardahan yolunu kapatmıştı, son gelen bilgilere göre Kars'taki 41 köy yolu da ulaşıma kapandı.
Kaynak: AA
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 41 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 15, Digor'da 6, Kağızman'da 5, Sarıkamış'ta ise 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan yollarda çalışma başlattı.
Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.