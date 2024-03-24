Kars'ta kar ve tipi; 47 köy yolu kapandı

KARS'ta etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor. Kent genelinde 47 köy yolu kar yağışı ve tipiden kapanırken, yolda kalan 4 araç ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, akşam saatlerinde Kars’ta kar yağışı başladı.

Yağışla birlikte merkeze bağlı 2, Akyaka’ya bağlı 3, Arpaçay’a bağlı 10, Digor’a bağlı 11, Kağızman'a bağlı 2, Sarıkamış'a bağlı 6, Selim’e bağlı 7 ve Susuz’a bağlı 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. Digor ilçesinde kapalı bulunan yolları açmak için 4 ekiple çalışmalarına başladıklarını ifade eden İlçe Özel İdare Şantiye Şefi Kayhan Hagi, “İlkbaharda kar yağışı devam ediyor. 7 gün 24 saat, 4 ekiple karla mücadele ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte köy yollarını açıyoruz. Grup köy yollarından Nebioğlu, Türkmeşen, Yemençayır’da 2 metreye yakın kar var ama şu anda tüm köy yollarına yeniden ulaşım sağlandı” diye konuştu.

Kar ve tipi nedeniyle Şirinköy-Türkmeşen grup köy yolunda 4 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Digor Özel İdaresi ekipleri araçları ve içerisindekileri kurtardı.(