Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolları açıldı

KARS (AA) - Kars'ın Digor ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan tüm köy yolları açıldı.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan yoğun tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Digor ilçesinde grup köy yolları ulaşıma kapandı.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği yolda Digor İlçe Özel İdaresi ekipleri kar püskürtme aracıyla yolları ulaşıma açtı.

Ekipler, tipinin etkisini sürdürdüğü bölgelerde yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.