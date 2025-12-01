Kars'ta kar yağışı etkili oldu

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan kar, il merkezini beyaza bürüdü.

Kentte akşam başlayan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla beyaza bürünen kentte ekipler karla mücadele başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de kar etkili oldu. İlçedeki kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Sarıçam ormanları ile bitkiler karla kaplandı, vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Vatandaşlardan Naci Bozyel, AA muhabirine kar yağışını beklediklerini belirterek, "Gece yağmur başladı, sabah karşı kara dönüştü. Şehir merkezinde 5-6 santimetre kar var, memleket için bereket oldu. İnşallah devamı gelir." dedi.

Öte yandan bazı yollarda oluşan buzlanma nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışına sevinen çocuklar da okul bahçesinde kar topu oynayıp, kardan adam yaptı.

Ardahan'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Yağışla Ardahan, Artvin ve Göle arasındaki tepeler beyaza büründü.