Kars'ta kar yağışıyla köyler beyaza büründü

KARS (AA) - Kars'ta etkili olan kar yağışıyla yüksek rakımdaki köyler beyaza büründü.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Kars-Göle kara yolunda 2 bin 300 rakımdaki köyler karla kaplandı. Besiciler hayvanlarını otlatmak için karın olmadığı bölgelere indiriyor.

Çoban Hayati Bayşu, AA muhabirine, kasım ayının 15'ine kadar hayvanları dışarıda otlattıklarını belirterek, "Bu kar kalkar, her sene böyle yağar. Kar yağdığı için hayvanları ahırdan geç çıkartıyoruz, erken getiriyoruz." dedi.

- Küçük göletler buz tuttu

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava ve kırağı etkili oldu.

Yağan karın ardından havanın soğumasıyla ilçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 6 dereceye düştü.

Sabah araçların camları ile bitkiler kırağıyla kaplandı, Acısu Deresi'ndeki küçük göletler buz tuttu. Bazı besiciler ise kırağıyla kaplı alanda hayvanlarını otlatmaya çalıştı.

Vatandaşlardan Önder Ağbaba, havanın soğuduğunu belirterek, "Dün kar yağışıyla, bugün de kırağıyla uyandık. Yavaş yavaş Sarıkamış'ın kışı geliyor. Dün akşam hava eksi 6'daydı. Böyle giderse yakında karla buluşacağız." ifadelerini kullandı.