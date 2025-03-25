Kars'ta kızıl tilki ve yaban kuşları yaşam alanlarında görüntülendi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kızıl tilkiler, angıtlar ve yeşilbaşlar yaşam alanlarında görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede, kar yağışının ardından açan güneşle doğa canlandı.

İlçeye 3 kilometre uzaklıkta Soğuksu bölgesindeki karlı arazide gezinen ve zaman zaman yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

Angıt ve yeşilbaşlar ise Keklik Vadisi'ndeki göletin buzlarının çözüldüğü alanlarda yüzerken görüldü.