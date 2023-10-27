Kars'ta konutta yağma suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Kars'ta "Birden fazla kişi ile konutta yağma" suçundan 26 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde "Birden fazla kişi ile konutta yağma" suçundan 26 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş cezası bulunan firari A.S'nin (34) yerini tespit etti.

Firari hükümlünün bulunduğu adrese operasyon düzenlendi, yakalanan A.S'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.