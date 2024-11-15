Kars'ta kumar oynarken suçüstü yakalanan 10 kişiye para cezası uygulandı
Kaynak: AA
Kars'ta düzenlenen kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 10 kişiye 64 bin 250 lira para cezası verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kafe görünümünde kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Kafede kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalanırken, iş yeri sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.
Suçüstü yakalanan 10 kişiye de 64 bin 250 lira para cezası uygulandı.