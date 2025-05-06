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Kars'ta mahalleye inen bozayılar görüntülendi

Ajans Haberleri
  • 06.05.2025 12:47
  • Giriş: 06.05.2025 12:47
  • Güncelleme: 06.05.2025 12:47
Kaynak: AA
Kars'ta mahalleye inen bozayılar görüntülendi

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış uykusundan uyanan ve aç kalan bozayılar, mahallelere inmeye başladı.

Dünyanın tek göç eden bozayılarının yaşadığı, sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta, yaban hayvanları zaman zaman ilçeye iniyor.

Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinden Tepe Mahallesi, Taşkıran TOKİ konutları bölgesine gelen bozayılar, çöp konteynerlerini devirip içine girerek yiyecek aradı.

Yiyeceklerle karnını doyuran bozayılar, mahallede tur attıktan sonra ormanlık alana gitti.

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