Kars'ta orman yangını: 1,5 hektar alan zarar gördü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Çevre
  • 09.11.2025 10:45
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyü Cıbız Dağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Yangın 3 saatte söndürüldü. / Fotoğraf: AA

Yurttaşların ihbarıyla bölgeye, Sarıkamış Orman İşletmesi Müdürlüğü, jandarma, Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleriyle arazöz ve su tankerleri sevk edildi.

3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ekipler, Mescitli köyü sakinlerinin de destek verdiği 3 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Yetkililer, vatandaşları, ormanlık alanlarda yangın riskine karşı dikkatli olmaları ve şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda uyardı.

