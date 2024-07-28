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Kars'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü ağır 13 yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.

Güncel
  • 28.07.2024 12:22
  • Giriş: 28.07.2024 12:22
  • Güncelleme: 28.07.2024 12:28
Kaynak: AA-İHA
Kars'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3'ü ağır 13 yaralı
Fotoğraf: İHA

Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

M.T. idaresindeki 36 ABC 127 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 36 SD 727 plakalı hafif ticari araç, Selim ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücü M.T. ile H.S, E.G, R.P, A.B, E.Ç, C.P, Ö.P, Y.P, O.P, O.T, R.T. ve E.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Yaralılar sağlık ekiplerince, Selim Devlet Hastanesi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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