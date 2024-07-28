Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Kars'ın Selim ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 36 ABC 127 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 36 SD 727 plakalı hafif ticari araç, Selim ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücü M.T. ile H.S, E.G, R.P, A.B, E.Ç, C.P, Ö.P, Y.P, O.P, O.T, R.T. ve E.Ç. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince, Selim Devlet Hastanesi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.