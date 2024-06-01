Kars'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Kars-Selim kara yolunda seyir halinde olan bir otomobil, süt taşıyan kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kars'ta otomobil ile süt taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
N.T. yönetimindeki otomobil, Kars-Selim kara yolu Cumhuriyet köyü kavşağında F.N. idaresindeki süt taşıyan kamyonet ile çarpıştı.
Kazada otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki levhalara, kamyonet ise bariyere çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki V.K, S.E. ve M.V. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.