Kars'ta proje okullarındaki öğretmen atamaları protesto edildi

Haber: Tacettin Durmuş

(KARS) - Eğitim-İş Kars Şube Başkanı Ersin Özbey, proje okullarındaki öğretmen atamalarıyla yüzlerce öğretmeninin, yıllardır görev yaptığı okulun kültürüne katkı sunduğu, öğrencileriyle aile gibi olduğu okullardan gerekçesiz ve ani bir şekilde sürüldüklerini belirterek, "Bu, sadece hukuka aykırı değil, aynı zamanda eğitimin ruhuna, okul kültürüne, öğrenci-öğretmen ilişkisine ihanettir" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Kars Şubesi üyeleri, 35 öğretmenden 10’unun görev yerinden ayrılmak zorunda kaldığı Kars Fen Lisesi önünde basın açıklaması yaptı.

Eğitim-İş Kars Şube Başkanı Ersin Özbey, basın açıklamasında şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesi, eğitimin kamusal bir hak olduğu ve tüm çocuklara eşit, bilimsel, laik, parasız ve nitelikli biçimde sunulması gerektiği anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Ne yazık ki bu anlayış, özellikle son 20 yıldır sistemli bir biçimde tasfiye edilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada, kamusal eğitim ideali yerle bir edilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı anayasal sorumluluğu olan eğitimde fırsat eşitliğini sağlama görevini açıkça reddeder hale gelmiştir. Bu ret, sadece sözde değil, uygulamada da kendisini göstermektedir. Bunun en somut örneği ise 'proje okulları' adı altında sürdürülen politikadır. Bugün yüzlerce öğretmenimiz, yıllardır görev yaptığı okulun kültürüne katkı sunduğu, öğrencileriyle aile gibi olduğu okullardan gerekçesiz ve ani bir şekilde sürülmektedir. İzmir Atatürk Lisesi gibi Cumhuriyet değerleriyle özdeşleşmiş köklü kurumlarda, bir gecede 60 öğretmen görevden alınmıştır. Norm kadro fazlası bahanesiyle, on yıllardır emek veren öğretmenler başka ilçelere, bazen 100 kilometre öteye gönderilmek istenmektedir. Bu sadece hukuka aykırı değil, aynı zamanda eğitimin ruhuna, okul kültürüne, öğrenci-öğretmen ilişkisine ihanettir."