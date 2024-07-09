Kars'ta sağanak etkili oldu: Bazı ev ve odunlukları su bastı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve odunlukları su bastı.

Güncel 09.07.2024 22:31 Giriş: 09.07.2024 22:31

Güncelleme: 09.07.2024 22:35 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA