Kars'ta sağanak etkili oldu: Bazı ev ve odunlukları su bastı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve odunlukları su bastı.
Kaynak: AA
Kars'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve odunlukları su bastı.
Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışın etkisiyle Şehitler, İstasyon ve Erenler mahallelerindeki dereler taştı, bazı evleri ve odunlukları su bastı.
Caddelerde oluşan su birikintileri de sürücülerin yollarda ilerlemesini zorlaştırdı.
Sarıkamış Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, evlerdeki suları tahliye etmek ve tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.