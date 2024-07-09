Kars'ta sağanak nedeniyle bazı ev ve odunlukları su bastı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı ev ve odunlukları su bastı.

İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle Şehitler, İstasyon ve Erenler mahallelerindeki dereler taştı, bazı evleri ve odunlukları su bastı.

Caddelerde oluşan su birikintileri de sürücülerin yollarda ilerlemesini zorlaştırdı.

Sarıkamış Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, evlerdeki suları tahliye etmek ve tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.