Kars'ta sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu

Kars'ta etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yeri ve garajları su bastı.

Ajans Haberleri 31.07.2023 23:52 Giriş: 31.07.2023 23:52

Güncelleme: 31.07.2023 23:52 Kaynak: AA

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