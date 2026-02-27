Kars'ta seferber olan ekipler, yolu kapanan köylerdeki vakalara koştu

Volkan KARABAĞ/KARS, (DHA)-KARS'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köylerde mahsur kalan 1'i yaralı, diğeri zehirlenme vakası olan 2 kişi, ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Merkeze bağlı Yağkesen köyünde, ahırda çalıştığı sırada ineğin tepmesi sonucu kafasına darbe alan 1 kişi yaralandı. Köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapalı olması üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İş makinesiyle yol açılarak ulaşılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SOBADAN SIZAN GAZ ZEHİRLEDİ

Tazekent köyünde de evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi olduğu ihbarı sonrası kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu bölgeye, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. İl Özel İdaresi ekiplerinin iş makineleri ile yürüttüğü çalışma neticesinde kapalı yol açılarak sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı. Kar üstü araçla evinden alınan kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Her 2 kişinin genel durumlarının iyi olduğu bildirildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI