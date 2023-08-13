Kars'ta şehir çöplüğü boz ayılar için tehdit oluşturuyor

Dünyanın tek göç eden boz ayılarının yaşadığı Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Acısu şehir çöplüğü boz ayılar için tehdit oluşturuyor.

Sarıçam ormanları içinde yaşayan boz ayılar, yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki şehir çöplüğüne geliyor.

Boz ayılar, bazen tek tek bazen yavruları ile birlikte önce kara yolunu, ardından demir yolunu geçerek çöplüğe ulaşıyor. Burada buldukları her türlü yiyecekle beslenen ayılar tekrar ormanlık alana dönüyor.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, Sarıkamış şehir çöplüğünün boz ayılar için tehdit oluşturduğunu ifade ederek, "Bunun en önemli nedenlerinden birisi de sınırsız bir yiyecek kaynağının olması, ilçeden gelen yüksek kalorili çöpler, boz ayılar için ciddi bir besin kaynağı ve boz ayılar vahşi doğada besine ulaşmak için hareketlerini buna göre ayarlıyorlar. Çünkü buradaki bedava ve yüksek kalorili bir yemek. Boz ayılar bu çöplüğe alıştıkça doğadaki görevlerini yerine getirememeye başlıyorlar, aslında sorun buradan başlıyor. Bunun olmaması için çöplük bulunduğu yerden kaldırılmalı, kaldırılamıyorsa da çöplüğe insan ve hayvan girişinin engellenmesi gerekiyor" diye konuştu.

Çoban, boz ayıların yaşam alanlarına dönebilmesi için ilçedeki çöp konteynerlerinin de değişmesi gerektiğini sözlerine ekledi.