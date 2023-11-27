Kars'ta şiddetli rüzgar, 3 köyde evlerin çatılarını uçurdu
Kaynak: AA
Kars'ta etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 köyde bazı evlerin çatıları uçtu.
Kentte dün başlayan ve halen etkisini sürdüren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
İl merkezine bağlı Ağadeve ve Ataköy köyünde evlerin çatısı uçtu, bazı evlerde hasar oluştu.
Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde de bir evin çatısı yerinden söküldü.
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, köylerde çalışma başlattı.
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