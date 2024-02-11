Kars'ta şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar zarar gördü

Kars'ın Kağızman ilçesinde, şiddetli rüzgardan bazı ev, cami ve binalarda hasar oluştu.

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar hasara yol açtı, ilçe merkezindeki bazı binaların çatıları uçtu.

Kağızman Devlet Hastanesi ile bir caminin çatısı zarar gördü, çevreye savrulan çatılarla ilgili belediye ekipleri vatandaşları uyardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri 4 köyde hasar tespit çalışması yaptı.

Ekipler, ilçe merkezi ve köylerde çalışmasını sürdürüyor.