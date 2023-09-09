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Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 13:51
  • Giriş: 09.09.2023 13:51
  • Güncelleme: 09.09.2023 13:51
Kaynak: AA
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Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Takibe alınan A.K. uygulama noktasında durduruldu. Şüphelinin aracında ruhsatsız silah, şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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