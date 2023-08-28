Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli S.E. (49) ve F.Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kama, 4 şarjör, 65 tabanca fişeği, AK-47 ile av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.