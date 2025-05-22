Kars'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü
Kaynak: AA
Kars'ın Akyaka ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
İlçeye bağlı Esenyayla köyünde daha önce aralarında husumet bulunan B.T ile Yücel Kaya arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.T, silahla Yücel Kaya'yı ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Akyaka Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan şüpheli B.T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.