Kars'ta silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İlçenin Günendi köyünde, henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan Azat A, ambulansla kaldırıldığı Kağızman Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.