Kars'ta sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA
Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte gece başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Kars-Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun sis nedeniyle hasarlı zincirleme trafik kazaları meydana geldi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan, Kars Harakani Havalimanı'na 09.40'ta inmesi planlanan İstanbul-Kars uçak seferi, yoğun sis nedeniyle 14.00'e ertelendi.
Öte yandan soğu hava nedeniyle bitkilerde kırağı oluştu.