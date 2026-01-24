Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Ajans Haberleri
  • 24.01.2026 15:51
  • Giriş: 24.01.2026 15:51
  • Güncelleme: 24.01.2026 15:51
Kaynak: AA
Kars'ta sobadan sızan gazdan etkilenen aynı aileden 4 kişi hastaneye kaldırıldı

KARS (AA) - Kars'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen anne, baba ve 2 çocuğu, tedavi altına alındı.

İstasyon Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir aile, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumlarını bildirdi.

İhbar üzerine mahalleye giden sağlık ekipleri, baba K.O, anne L.O. ve çocukları Y.E.O ile A.E.O'nun sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini belirledi.

Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol