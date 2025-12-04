Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

KARS (AA) - Kars'ta kar yağışının ardından bölgede soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte, bazı sulak alanlar dondu, araç camları ile bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.

Keklik Vadisi’ndeki küçük şelaleler ve göletler buz tuttu. Sarıkamış'ı çevreleyen karla kaplı dağlar ise ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Bazı vatandaşlar araçlarını battaniye örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Vatandaşlardan Sinem Taşdemir, "Arabamızın camları buz tuttuğu için örtü örterek korumaya çalışıyoruz." dedi.