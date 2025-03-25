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Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 25.03.2025 11:50
  • Giriş: 25.03.2025 11:50
  • Güncelleme: 25.03.2025 11:50
Kaynak: AA
Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

KARS (AA) - Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava ve karla kaplanan doğada yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Yeşilbaş ördekler Kars Çayı'nda yiyecek bulmaya çalıştı.

Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye düştü. Bina çatıları ile ağaçlarda buz sarkıtlarının oluştuğu ilçede, küçük su göletleri dondu.

Kimi yerlerde de yaban kuşları yiyecek ararken görüldü.

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