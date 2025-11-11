Kars'ta soğuk havanın etkisiyle buzlanma ve kırağı oluştu

KARS (AA) - Kars'ta soğuk havanın etkisiyle buzlanma ve kırağı meydana geldi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 5 dereceye düştüğü kentte araç camları buz tuttu.

Kentteki bazı bölgelerde ise küçük su göletleri buzla kaplandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar, araçlarının buzla kaplanan camlarını kazımak zorunda kaldı.

Sarıkamış ilçesinde de bitkiler, ağaçlar kırağıyla kaplandı. Bazı besiciler kırağı ile beyaza bürünen çayırlıkta hayvanlarını otlattı.