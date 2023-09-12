Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Kars'ta düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 1 iş yeri ile Mezra köyündeki 1 evde tarihi eser olduğunu belirledi. 2 adrese yapılan eş zamanlı baskında 2 heykel, 1 gözyaşı şişesi adı verilen vazo, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 66 tabanca fişeği ve 1 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan T.Ç. (53) ile E.B.B. (32) hakkında soruşturma başlatıldı.