Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Kars'ın Selim ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Selim'de 2 zanlının tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edildi.
Jandarma ekiplerinin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramada, 1 tabanca, sikke, 72 tabanca fişeği, şarjör ve 55 uzun namlulu tüfek mühimmatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.