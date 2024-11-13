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Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 13.11.2024 16:11
  • Giriş: 13.11.2024 16:11
  • Güncelleme: 13.11.2024 16:11
Kaynak: AA
Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Selim'de 2 zanlının tarihi eser satmaya çalıştığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin 2 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada, 1 tabanca, sikke, 72 tabanca fişeği, şarjör ve 55 uzun namlulu tüfek mühimmatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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