Kars'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Mehmet Şahin yönetimindeki 09 AB 316 plakalı otomobil, Kağızman-Tuzluca kara yolu Akçay Köprübaşı jandarma uygulama noktası mevkisinde, Cesim Biltekin idaresindeki 36 ABK 456 tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan İshak Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Mehmet Şahin ile Bahar Şahin, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı.