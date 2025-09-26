Kars'ta tomruk yüklü kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Kars'ta tomruk yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Kars'ta N.B. idaresindeki 34 EZ 9063 plakalı kamyon, Kars-Ardahan kara yolu Ani Ören Yeri kavşağında Ömer Uğurlu (54) yönetimindeki 34 JN 0185 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tomruk yüklü kamyon otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi. Daha sonra refüje çıkan otomobil elektrik direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol, polislerce ulaşıma kapatılarak güvenlik önlemi alındı.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü N.B. gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uğurlu'nun cenazesi, Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.