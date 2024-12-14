Kars'ta yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Sarıkamış'ta 2 bin 200-2 bin 800 rakımda sarıçam ormanları içinde üreme ve barınma imkanı bulan kurt, vaşak, kızıl tilki ve kuşlar için yemleme çalışması yapıldı.

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği, Kars Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi ve Sarıkamış Belediyesi kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışması yaptı.

Ekipler, Karakurt, Düzmeşe ve Keklik Vadisi alanlarına 200 kilogram buğday, 200 kilogram sakatat, ekmek ve ot bıraktı.