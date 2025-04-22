Kars'ta yasa dışı silah ticaretine ilişkin 7 şüpheli yakalandı

Kars'ta yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Susuz ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon gerçekleştirdi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 7 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 66 tabanca fişeği ve 95 kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.