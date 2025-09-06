Kars'ta yaylada ölen kişinin cenazesi ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla köyüne ulaştırıldı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde yaylada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden kişinin cenazesi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla köyüne nakledildi.

İlçeye yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Yellikıran köyü yaylasında bulunan Vahyettin Ataş (65), burada kalp krizi geçirdi.

Hastaneye götürmek için Ataş'ı yayladan indiremeyen köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Zorlu arazi koşulları sebebiyle bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, her iki tarafı da derin uçurum olan yaklaşık 20 kilometrelik yayla yolunu AFAD Kars İl Müdürlüğündeki 8x8 amfibik arazi aracı ile aşarak Ataş'a ulaştı.

Yapılan incelemede Ataş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaklaşık 4 saatlik kurtarma çalışmasının ardından köye ulaştırılan Ataş'ın cenazesi, otopsi için Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.