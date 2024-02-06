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Kars'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 21 araç kurtarıldı

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 21 araç kurtarıldı.

Ajans Haberleri
  • 06.02.2024 23:39
  • Giriş: 06.02.2024 23:39
  • Güncelleme: 06.02.2024 23:40
Kaynak: AA
Kars'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 21 araç kurtarıldı

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.

Yoğun tipi nedeniyle 56 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, 2 ambulans ve 19 araç mahsur kaldıkları yerlerden İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Arpaçay-Çıldır kara yolunda da yoğun tipi yüzünden bazı araçlar kara gömüldü, yol ulaşıma kapatıldı.

Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.

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