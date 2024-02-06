Kars'ta yoğun kar nedeniyle mahsur kalan 21 araç kurtarıldı
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan 21 araç kurtarıldı.
Kaynak: AA
Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiliyor.
Yoğun tipi nedeniyle 56 köy yolunun ulaşıma kapandığı şehirde, 2 ambulans ve 19 araç mahsur kaldıkları yerlerden İl Özel İdaresi ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.
Arpaçay-Çıldır kara yolunda da yoğun tipi yüzünden bazı araçlar kara gömüldü, yol ulaşıma kapatıldı.
Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışması sürüyor.
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