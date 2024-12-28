Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kars-Erzurum kara yolu mevkisinde Oluklu köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü, yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Güncel
  • 28.12.2024 14:34
  • Giriş: 28.12.2024 14:34
  • Güncelleme: 28.12.2024 14:34
Kaynak: AA
Kars'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında bir yolcu otobüsü, yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrildi.

Kaza yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bölgede aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

BirGün'e Abone Ol