Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kars'ta yük treni hayvan sürüsüne çarptı: 5 inek öldü

Kars’ın Arpaçay ilçesinde Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda seyreden yük treni, raylardan geçen inek sürüsüne çarptı. Kazada 5 inek hayatını kaybederken, köylüler hat çevresinde can güvenliği için önlem alınmasını istedi.

Ajans Haberleri
  • 24.09.2025 11:47
  • Giriş: 24.09.2025 11:47
  • Güncelleme: 24.09.2025 11:56
Kaynak: DHA
Kars'ta yük treni hayvan sürüsüne çarptı: 5 inek öldü
Fotoğraf: DHA

Kars’ın Arpaçay ilçesinde yük treni rayların üzerinden geçen büyükbaş sürüsüne çarptı. Kazada 5 inek öldü.

Kaza, sabah saatlerinde Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü yakınlarında, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda meydana geldi.

Kars üzerinden Tiflis yönüne giden yük treni inek sürüsüne çarptı.

Kazada, 5 inek hayatını kaybetti. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hayvan sahipleri, tren hattı çevresinde hayvanların ve insanların can güvenliği için daha fazla önlem alınmasını istedi.

BirGün'e Abone Ol