Kars'ta yük treni hayvan sürüsüne çarptı: 5 inek öldü
Kars’ın Arpaçay ilçesinde Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda seyreden yük treni, raylardan geçen inek sürüsüne çarptı. Kazada 5 inek hayatını kaybederken, köylüler hat çevresinde can güvenliği için önlem alınmasını istedi.
Kaynak: DHA
Kaza, sabah saatlerinde Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü yakınlarında, Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda meydana geldi.
Kars üzerinden Tiflis yönüne giden yük treni inek sürüsüne çarptı.
Kazada, 5 inek hayatını kaybetti. Bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hayvan sahipleri, tren hattı çevresinde hayvanların ve insanların can güvenliği için daha fazla önlem alınmasını istedi.