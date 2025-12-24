Giriş / Abone Ol
  • Güncelleme: 24.12.2025 14:31
Kaynak: AA
Kars'ta yük treninin çarptığı kamyonun sürücüsü öldü

KARS (AA) - Kars'ta yük treninin çarptığı hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kars'tan Erzurum istikametine giden yük treni, Kümbetli köyü mevkisindeki hemzemin geçitte, Ali Sinan Çelik idaresindeki taş yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.

Kazada kamyon devrilirken sürücüsü dışarıya fırladı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve TCDD görevlileri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

