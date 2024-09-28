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Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kars'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 16:35
  • Giriş: 28.09.2024 16:35
  • Güncelleme: 28.09.2024 16:35
Kaynak: AA
Kars'ta zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kars-Ardahan kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 2 minibüs ile 1 kamyonet, Sebze Hali mevkisinde çarpıştı. Saman yüklü kamyonet çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada, araçlarda bulunan G.A, D.Ç, T.Ç. ve E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Kaza sonrası kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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