Kars'taki yolcu otobüsü kazasında ölen 2 kişi toprağa verildi
Kaynak: AA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 1'i çocuk 2 kişi toprağa verildi.
Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra dün sabah saatlerinde şarampole devrilen otobüste hayatını kaybeden Korkmaz Alacalı (48) ve Muhammet Emin Erdoğan (10) için cenaze töreni düzenlendi.
Alacalı, Sarıkamış ilçe merkezindeki Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Kazada vefat eden 10 yaşındaki Muhammet Emin Erdoğan ise Selim ilçesine bağlı Tozluca köyünde toprağa verildi.