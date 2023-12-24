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Kars'taki yurt yemeğinden zehirlenen 80 öğrenci hastanelik oldu

Kars'ın Kağızman ilçesinde 80 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

Güncel
  • 24.12.2023 19:29
  • Giriş: 24.12.2023 19:29
  • Güncelleme: 24.12.2023 19:32
Kaynak: AA
Kars'taki yurt yemeğinden zehirlenen 80 öğrenci hastanelik oldu
Fotoğraf: Temsili

80 öğrenci yediği yemekten zehirlenen öğrenciler hastanelik oldu.

Kağızmanlı Hıfzı Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazılarında sabah saatlerinde karın ağrısı, bulantı ve ishal şikayeti başladı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci, Kağızman Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi altına öğrencilerden bazıları taburcu edildi.

Öte yandan ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı.

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