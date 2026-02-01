Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor

KARS/TUNCELİ/ARDAHAN (AA) - Kars, Tunceli ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kars'ta dün başlayan kar, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Kar yağışının ardından ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde de gece başlayan kar aralıklarla devam etti.

Yağışla birlikte beyaza bürünen ilçede, soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında, doğal gaz bacalarında uzun buz sarkıtları oluştu.

Sarıkamış Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezindeki yollarda kar temizliği başlattı.

Sarıçam Ormanları'nın karla güzel görüntü oluşturduğu ilçede, Sarıkamış-Kars kara yolunda zaman zaman tipi etkisini gösterirken sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

- Tunceli

Tunceli’de de aralıklarla kar etkili oluyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı kentte, cadde ve sokaklar ile park ve bahçeler beyaza büründü.

Ekipler, sorumluluk alanlarında karla mücadele çalışması yürütüyor.

- Ardahan

Ardahan’da ise soğuk hava etkili oluyor.

Kent merkezinde soğuk nedeniyle buzlanma oluşurken, yüksek noktalarda yer yer kar etkisini gösteriyor.