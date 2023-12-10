Kars ve Ardahan'da kar etkili oldu

Kars ve Ardahan'da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Karla kent merkezi beyaza büründü.

Sarıkamış ilçesinde de kar aralıklarla devam etti. Sarıçam ağaçları, bitkiler beyaza büründü.

Karayolları ve belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Yaban kuşları soğuk ve yağışlı havada beslenmeye çalıştı.

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar aralıklarla devam ediyor.

Çıldır-Çıldır-Aktaş kara yolunun Mozeret Geçidi'nde sis dolayısıyla düşen görüş mesafesi ulaşımı aksatıyor.